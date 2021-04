مصرع 4 وإصابة 23 إثر خروج قطار عن مساره في تايوان (فيديو وصور)

لقي 4 أشخاص على الأقل وأصيب 23 آخرون، إثر خروج قطار عن القضبان في نفق شرق تايوان، الجمعة.

وذكرت إدارة الإطفاء في تايوان، في بيان، أن القطار الذي كان متجها إلى ”تايتونغ“ خرج عن القضبان في نفق يقع شمالي ”هوالين“ مما تسبب في ارتطام بعض عرباته بجدار النفق.

Breaking: Fire department says several feared dead and injured after a train carrying around 350 passengers derailed in a tunnel in Hualien County, Taiwan. (Video via 鄭榮貴 on Facebook) pic.twitter.com/WTyMeoXJQ1

— PM Breaking News (@PMBreakingNews) April 2, 2021