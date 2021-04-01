مصرع أسرة مصرية بالكامل إثر حريق منزلي

لقيت أسرة مصرية بالكامل مصرعها؛ نتيجة حريق هائل نشب داخل شقة سكنية ببرطس في أوسيم محافظة الجيزة، ونتج عنه مصرع عامل وزوجته وطفلتهما.

وفي التفاصيل، ورد بلاغ من إدارة شرطة النجدة بنشوب حريق هائل في شقة سكنية بقرية برطس التابعة لمركز أوسيم، فتم الدفع بقوات الدفاع المدني مدعومين بسيارات الإطفاء، وفرضت القوات حاجزًا أمنيًّا بمحيط الحريق، وحاصرت القوات ألسنة اللهب، وتمكنت من السيطرة على الحريق.

ونتج عن الحريق مصرع عامل وزوجته وطفلتهما، إثر إصابتهم بحالة اختناق، كما تفحمت محتويات الشقة، وأجرت القوات عمليات التبريد لمنع تجدد اشتعال النيران مرة أخرى.

وتمت السيطرة على الحريق، ونقل جثث الضحايا إلى مشرحة المستشفى، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، التي طلبت انتداب الطب الشرعي، والتصريح بالدفن، وسرعة إجراء التحريات حول ظروف وملابسات الحادث، وسماع الشهود.