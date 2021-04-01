السعودية.. مشهد مروع يوثق سقوط مركبة من أعلى جسر في جدة (فيديو)

أظهر مقطع فيديو متداول في المملكة العربية السعودية لحظة سقوط مركبة من أعلى جسر التحلية في محافظة جدة.

ووثق المشهد الصادم حركة السير فوق الجسر، يوم أمس الأربعاء، في اللحظة التي سقطت فيها سيارة من الجانب الآخر من الجسر إلى أسفل، بعد اصطدامها بحاجزه.

شاهد.. فيديو جديد يوثق لحظة سقوط سيارة من أعلى جسر التحلية في #جدة pic.twitter.com/pwGkzzujOh — مشاهد المملكة (@mashahedksa) March 31, 2021

فيما أظهر مقطع لاحق المشهد بعد سقوط السيارة، التي يبدو أنها سقطت على سيارة أخرى، بينما لم يعرف مصير سائقي المركبتين، وحجم الإصابات والأضرار المادية.

سقوط سيارة من أعلى جسر التحلية بـ #جدة

– pic.twitter.com/rERumfqBC6 — السعودية اليوم (@alsaudi_today) March 31, 2021

وبحسب موقع ”أخبار 24“ المحلي، فإن سائق المركبة فقد السيطرة عليها، ما أدى إلى اصطدامها بحاجز الجسر وسقوطها.

ولم يصدر أي بيان رسمي بشأن الواقعة إلى حد اللحظة، كما لا يمكن لموقع ”إرم نيوز“ التثبت من صحة كل ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي.