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السعودية.. مشهد مروع يوثق سقوط مركب...
تاريخ النشر: 01 أبريل 2021 7:16 GMT
تاريخ التحديث: 01 أبريل 2021 9:15 GMT

السعودية.. مشهد مروع يوثق سقوط مركبة من أعلى جسر في جدة (فيديو)

أظهر مقطع فيديو متداول في المملكة العربية السعودية لحظة سقوط مركبة من أعلى جسر التحلية في محافظة جدة. ووثق المشهد الصادم حركة السير فوق الجسر، يوم أمس الأربعاء،

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المصدر: فريق التحرير

أظهر مقطع فيديو متداول في المملكة العربية السعودية لحظة سقوط مركبة من أعلى جسر التحلية في محافظة جدة.

ووثق المشهد الصادم حركة السير فوق الجسر، يوم أمس الأربعاء، في اللحظة التي سقطت فيها سيارة من الجانب الآخر من الجسر إلى أسفل، بعد اصطدامها بحاجزه.

فيما أظهر مقطع لاحق المشهد بعد سقوط السيارة، التي يبدو أنها سقطت على سيارة أخرى، بينما لم يعرف مصير سائقي المركبتين، وحجم الإصابات والأضرار المادية.

وبحسب موقع ”أخبار 24“ المحلي، فإن سائق المركبة فقد السيطرة عليها، ما أدى إلى اصطدامها بحاجز الجسر وسقوطها.

ولم يصدر أي بيان رسمي بشأن الواقعة إلى حد اللحظة، كما لا يمكن لموقع ”إرم نيوز“ التثبت من صحة كل ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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