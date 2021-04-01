مقتل وإصابة 8 أشخاص وتفحم 6 سيارات بحادث مروع في مصر (فيديو وصور)

وقع في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، حادث سير مروع في مصر أسفر عن مصرع شخصين وإصابة 6 آخرين، بالإضافة إلى تفحم 6 سيارات نتيجة اشتعال النيران بها بعد التصادم.



وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، بلاغا من الأهالي بوقوع حادث تصادم بين 6 سيارات واشتعال النيران بها، على الطريق الدائري، وعلى الفور انتقل رجال مرور القاهرة لمكان الواقعة، ودفعت الحماية المدنية بـ3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.

وبالفحص تبين تصادم 6 سيارات بينها سيارة نقل بمقطورة وفنطاس و3 ملاكي؛ ما أسفر عن اشتغال النيران في السيارات، ومصرع شخصين وإصابة 6 آخرين.

واستخدمت الجهات المختصة معدات خاصة لاستخراج إحدى الجثث، وتم نقل الجثتين إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، ونقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

ونجح رجال المرور في رفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.