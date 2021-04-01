مصرع طفل غرقا إثر سقوط سيارة أسرته في قناة السويس (فيديو)

لقي طفل مصرعه غرقا، مساء الأربعاء، إثر سقوط سيارة أسرته في المجرى الملاحي لقناة السويس بمحافظة بورسعيد المصرية.

وتمكنت قوات الإنقاذ بالتعاون مع هيئة قناة السويس، من انتشال 4 أشخاص من أسرة واحدة بينهم طفلان، سقطوا مساء الأربعاء، بسيارتهم من إحدى ”المعديات“ بالمجرى الملاحي لقناة السويس أثناء استقلالهم لها.

ونجا من الحادثة الأب البالغ 40 عاما، والأم (39 عاما) وابنتهما ذات الـ11 عاما، فيما توفي ابنهما البالغ 9 أعوام.

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ووقع الحادث -بحسب شهود عيان- عقب وصول ”المعدية سيناء 8“ إلى ”مرسى معديات بورسعيد“ قادمة من مدينة بورفؤاد؛ حيث سقطت سيارة من مؤخرة ”المعدية“ في المياه بعدما رجعت إلى الخلف وتجاوزت باب ”المعدية“.

وتستخدم ما تعرف محليا بـ“المعديات“ لنقل الركاب بين ضفتي قناة السويس، حتى أصبحت ”المعدية“ أحد المعالم الأساسية للقناة.