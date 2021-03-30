كويتية تتهم امرأتين بالنصب عليها بمبلغ 99 ألف دولار بزعم علاجها من الجن

اتهمت سيدة كويتية مواطنة وأخرى من غير محددي الجنسية (البدون) بالنصب عليها والاستيلاء على مبالغ مالية كبيرة منها بحجة تلبسها بالجن.

وجاء في القضية التي سجلتها المواطنة ضد المتهمتين ”أنهما أوهمتاها بوجود ”جني“ بها، وقامتا بسحب نحو 30 ألف دينار (أكثر من 99 ألف دولار) منها، بعضها نقدا وبعضها عن طريق حسابها المصرفي، وذلك وفقاً لصحيفة ”الأنباء“ الكويتية.

ويلجأ بعض ممتهني النصب والاحتيال إلى الشعوذة والسحر لخداع ضحاياهم من خلال ادعائهم أنهم متلبسون بالجن، أو أنه مسيطر عليهم، ليقوموا عن طريق هذه الحيل بسحب الأموال بحجة مساعدة الضحايا.

وتعمل الأجهزة الأمنية الكويتية على مكافحة هذه الجرائم التي لا تقتصر على المجتمع الكويتي فحسب، بل تنتشر في عدة بلدان. ويعزو الاستشاريون لجوء الزبائن إليهم لـ ”ضعف الوازع الديني وقلة الثقافة“.