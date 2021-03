كولومبيا تسابق الزمن لإنقاذ 11 عامل منجم عالقين تحت الأرض

دخلت فرق الطوارئ الكولومبية الإثنين في سباق مع الزمن لإنقاذ 11 عامل منجم محتجزين منذ ثلاثة أيام تحت الأرض في منجم للذهب غير قانوني في نيرا بشمال غرب البلاد بعدما أدّت أمطار غزيرة إلى غمره بالمياه.

وقال لويس فيلاسكيز حاكم مقاطعة كالداس حيث تقع نيرا للصحافيين ”ما زال لدينا 11 مفقودا (…) نأمل أن يتمّ إنقاذهم في أقلّ من 48 ساعة“.

والعمّال الـ11 محتجزون في بئر بعمق 17 مترا غمرتها المياه يوم الجمعة بعد هطول أمطار غزيرة.

وبحسب الوكالة الوطنية للمناجم، فإنّ فرق الطوارئ استعانت بمضخّات لشفط المياه من البئر.

وقال وزير الطاقة والمناجم دييغو ميسا في بيان متلفز ”لدينا مشاكل لأنّ الاتّصال صعب للغاية، والوصول إلى المكان صعب كذلك“، مشيرا إلى أنّ المنجم المنكوب ”غير مرخّص“.

وغالبا ما تشهد كولومبيا حوادث مماثلة، إذ تتجاوز عوائد عمليات التعدين غير القانونية تلك المتأتّية من تهريب المخدّرات، بحسب النيابة العامّة.

