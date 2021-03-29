مصر.. مراهق يدهس شقيقتين بسيارة والده بسرعة جنونية (فيديو)‎

لقيت شقيقتان مصريتان مصرعهما دهسًا على يد طالب مراهق، يبلغ من العمر 17 عامًا، أثناء قيادته سيارة والده بسرعة جنونية على طريق شارع بور سعيد، في مدينة الشهداء التابعة لمحافظة المنوفية.

وتداول رواد التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للواقعة، تم توثيقه من كاميرا مراقبة متواجدة بالقرب من الحادث، كشفت عن قدوم سيارة بسرعة جنونية على الطريق بالشارع الرئيسي، حيث كانت تسير فتاتان قيل إنهما شقيقتان، وصدمتهما السيارة.

https://www.facebook.com/watch/?v=242112814278934

وتلقت الأجهزة الأمنية بالمحافظة، بلاغًا يفيد بمصرع شقيقتين تدعيان ”أسماء محمد عواد“ وهذه لقت مصرعها في الحال، والثانية ”شيماء محمد عواد“ لحقت بها أثناء نقلها للمستشفى.

وأشارت السلطات إلى أن وفاتهما جاءت على يد مراهق 17 عامًا، كان يقود سيارة ملاكي بسرعة جنونية داخل الشارع الرئيسي في المدينة، بينما انتقل إلى مكان الحادث، فريق من المباحث لإجراء المعاينة اللازمة.

وكشفت الأجهزة الأمنية عن هوية الطفل، وهو نجل طبيب مخ وأعصاب شهير بمركز الشهداء.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المراهق سائق السيارة وتحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

وتبين من التحقيقات الأولية أن قائد السيارة طالب، ولا يحمل رخصة قيادة، وأن السيارة ملك والده، وأنه أخذها بعلمه، وتم ضبطه مع ابنه.