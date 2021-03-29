الكويت.. مشاجرة بين شبان وحراس أمن جمعية في الأحمدي (فيديو)

تمكنت الأجهزة الأمنية في دولة الكويت من فض مشاجرة عنيفة وقعت بين عدد من الشبان وحراس أمن إحدى الجمعيات، ولم يتم الكشف عن أسبابها.

الإعلام الأمني:

رجال الأمن فضوا مشاجرة خارج مجمع بمحافظة الأحمدي pic.twitter.com/sSHqXgm8t4 — وزارة الداخلية (@Moi_kuw) March 28, 2021

وأعلنت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في وزارة الداخلية عبر حساب الداخلية في موقع التواصل ”تويتر“ عن ”أن رجال الأمن في محافظة الأحمدي تعاملوا مع مشاجرة تم تداولها في مقطع فيديو تضمنت مشاجرة بين عدد من الشباب وحراس أمن خارج إحدى الجمعيات“.

https://www.instagram.com/p/CM-FaXfDivL/

وأكدت الإدارة أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتورطين في المشاجرة.

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي مشاجرة عنيفة بين عدد كبير من الشبان وحراس أمن في أحد الأماكن العامة.

https://www.instagram.com/p/CM-JA9ELLzW/

وذكرت مصادر كويتية، في معلومات لا يمكن لـ“إرم نيوز“ التثبت من صحتها، أن ”المشاجرة وقعت عند مجمع الكوت، وتم فصل عدد من حراس الأمن، وهم من الجنسية المصرية، بعد ثبوت خطئهم في التجاوز على الشبان، وهم مراهقون“.