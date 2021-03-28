ما حقيقة اندلاع حريق في مطار القاهرة؟

نفى مساعد وزير الطيران المدني في مصر، باسم عبدالكريم، اندلاع حريق في مطار القاهرة الدولي، مساء الأحد.

وقال عبدالكريم خلال مداخلة عبر برنامج ”على مسؤوليتي“ على قناة ”صدى البلد“ المصرية، إنه لا صحة لاندلاع حريق في مطار القاهرة.

وأكد عبدالكريم أن حركة الطيران في المطار، تسير بشكل طبيعي،“ولا يوجد أي حادث من أي نوع داخل المطار“.

ودعا عبدالكريم، السلطات المعنية في مصر، للتحرك من أجل ملاحقة مروجي شائعة اندلاع حريق في المطار، واتخاذ الإجراءات المناسبة بحقهم.

#وزارة_الطيران المصرية تنفي اندلاع حريق بالقرب من #مطار_القاهرة الدولي. وتؤكد الوزارة، أن الصور المتداولة للحريق المزعوم هي من #اليمن. pic.twitter.com/FF64bs7KWG — إرم نيوز (@EremNews) March 28, 2021

من جانبه، قال اللواء إبراهيم عوض المتحدث باسم محافظة القاهرة، إنه لا يوجد أي حريق داخل مطار القاهرة أو في محيطه.

وأضاف عوض خلال مداخلة عبر البرنامج ذاته، أن ما نشر عن اندلاع حريق في المطار، محض شائعات.

وتابع أنه تم التواصل مع الحماية المدنية، والتي أكدت عدم وجود أي حريق في العاصمة.

وكان ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، تداولوا صورًا قالوا إنها لاندلاع حريق داخل مطار مطار القاهرة، وهو ما نفاه المسؤول المصري.

وقال مقدم البرنامج الإعلامي أحمد موسى إن الصور المتداولة على أنها حريق في مطار القاهرة، هي صور لحريق وقع في اليمن، الأسبوع الماضي.

وشهدت مصر عددًا من الحوادث خلال الفترة الأخيرة، بدأت بجنوح سفينة في قناة السويس، وأعقب ذلك حادث تصادم قطاري سوهاج، وكذلك سقوط عقار في منطقة جسر السويس.