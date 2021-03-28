مصر.. فيديو مروع لاصطدام سيارة تقودها فتاة في الاتجاه المعاكس بشاحنة

وثق مصري، لحظة تعرض فتاة لحادث سير مروع على طريق العين السخنة، حيث كانت تسير بسرعة جنونية في الاتجاه المعاكس، ما أدى لاصطدامها بشاحنة، لتلقى مصرعها في الحال.

وأظهر الفيديو المتداول ومن خلال حديث مصوره، أن الفتاة تقود السيارة بسرعة تجاوزت الـ 170 كم/سا، في الاتجاه العكسي بطريق العين السخنة، دون الالتفات للسيارات القادمة في الطريق، فاصطدمت سيارة الفتاة المسرعة بإحدى سيارات النقل الثقيل، ما أسفر عن تهشم سيارة الفتاة ومصرعها في الحال.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو الحادث، وسط حالة من الغضب من الفتاة التي كانت تسير بسرعة جنونية دون الالتفات للطريق أو السيارات القادمة، خاصة أنها أخلت بطريق السير السليم وقادت سيارتها في الطريق العكسي وبسرعة جنونية.

وألقى رواد مواقع التواصل باللوم على الفتاة التي وصفوها بـ“المستهترة“ التي تعرض أرواح الآخرين للخطر، بسيرها في الاتجاه العكسي، مطالبين بإيجاد وسيلة لتأمين الطرق من قيادات البعض لسياراتهم بسرعة خطيرة في الطرق السريعة.

وكانت الأجهزة الأمنية في مصر، قد تلقت إخطارا بمصرع فتاة وإصابة اثنين آخرين في تصادم سيارة ملاكي وأخرى نقل، بطريق ”السويس- العين السخنة“، ونقل جثمان المتوفاة إلى مشرحة مستشفى السويس العام، وبين الإخطار أن المصابين يتلقيان العلاج في المستشفى نفسه.

ورفعت شرطة المرور بالسويس وقوات تأمين الطرق، آثار الحادث من الطريق، وتحرر محضر بالواقعة بقسم شرطة عتاقة.