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بعد تعرضها لعطل مفاجئ.. مصر تعلن إن...
تاريخ النشر: 28 مارس 2021 11:22 GMT
تاريخ التحديث: 28 مارس 2021 13:40 GMT

بعد تعرضها لعطل مفاجئ.. مصر تعلن إنقاذ سفينة حاويات بميناء دمياط (صور)

أعلنت وزارة النقل المصرية، اليوم الأحد، نجاح هيئة ميناء دمياط في إنقاذ سفينة الحاويات "xpress Nile"، التي تعرضت لعطل مفاجئ في الماكينات الرئيسة لها، على بعد

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المصدر: محمود قاروم - إرم نيوز

أعلنت وزارة النقل المصرية، اليوم الأحد، نجاح هيئة ميناء دمياط في إنقاذ سفينة الحاويات ”xpress Nile“، التي تعرضت لعطل مفاجئ في الماكينات الرئيسة لها، على بعد يبلغ حوالي 8 أميال بحرية من الميناء.

وبحسب بيان للوزارة، كانت السفينة المصرية الجنسية، والتي يبلغ طولها 133 مترا، وغاطسها 6 أمتار، قد أطلقت استغاثة لعدم تمكنها من الإبحار والوصول للميناء.

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ووجه وزير النقل المصري، بـ“سرعة الاستجابة لإغاثة السفينة وتوجيه قاطرات الميناء لإنقاذها وقطرها لأرصفة الميناء؛ حفاظا على سلامة أرواح طاقم التشغيل بالدرجة الأولى، وسلامة السفينة والحاويات المنقولة عليها“.

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وأكد الوزير على ”تقديم كل سبل الدعم الممكنة للسفينة وطاقمها، وحتى تراكيها بأرصفة الميناء“.

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ودفعت هيئة ميناء دمياط  بقاطرتين ولنش إرشاد بقيادة كبير مرشدى الميناء، حيث تم قطر السفينة بنجاح وأمان تام وتراكيها برصيف رقم 6 استعدادا لتفريغ الحمولة؛ تمهيدا للبدء في عملية الإصلاح لمحركاتها.

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