انتشال 6 جثث جديدة.. ارتفاع ضحايا "جسر السويس" بالقاهرة إلى 24 قتيلا

أعلنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، اليوم الأحد، ارتفاع عدد وفيات عقار جسر السويس المنهار إلى 24 شخصًا، وذلك عقب انتشال 6 جثث جديدة من أسفل الأنقاض.

وأشارت قوات الحماية المدنية، إلى استمرار البحث عن اثنين آخرين تحت الأنقاض.

وانهار عقار سكني مكون من 10 طوابق، صباح أمس السبت، في منطقة جسر السويس بالعاصمة المصرية القاهرة، أسفر عن مقتل 7 أشخاص، وجرح 24، في حصيلة أولية.

وتلقت غرفة عمليات الحماية المدنية في القاهرة، إشارة من النجدة بانهيار عقار سكني مأهول بالسكان، بشارع عمر بن الخطاب، في منطقة جسر السويس.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية، وقوات الدفاع المدني، إلى مكان وقوع الحادث، وفرضت قوات الشرطة طوقًا أمنيًا حول العقار، لاستخراج العالقين أسفل الأنقاض، حيث تم نقل 24 مصابًا، وتم تسجيل 7 حالات وفاة .