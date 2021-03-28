منوعات

بعد رفض أبيه علاجه بالمستشفى.. أمير...
تاريخ النشر: 28 مارس 2021 7:59 GMT
تاريخ التحديث: 28 مارس 2021 9:50 GMT

بعد رفض أبيه علاجه بالمستشفى.. أمير الباحة يوجه بالتحقيق بحالة "طفل كفيف" تعرض لحروق شديدة (صور)

أعلن فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الباحة في السعودية، فتح تحقيق بحالة "الطفل الكفيف" الذي تعرض إلى حروق برجليه، على أن يتم رفع نتائج

+A -A
المصدر: إرم نيوز

أعلن فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الباحة في السعودية، فتح تحقيق بحالة ”الطفل الكفيف“ الذي تعرض إلى حروق برجليه، على أن يتم رفع نتائج التحقيق بشكل عاجل.

وجاء فتح التحقيق بناء على توجيه من أمير منطقة الباحة الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، بعد مناشدة تم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، كما وجه الأمير، إدارة مديرية صحة الباحة، بدراسة حالة الطفل الطبية، وتقديم الرعاية الكاملة له.

2021-03-1-143

وحسب صحيفة ”سبق“ المحلية، فإن ذلك جاء من خلال تغريدة على حساب إمارة منطقة الباحة عبر ”تويتر“، كان نصها ”أناشد الأمير حسام بن سعود بن عبدالعزيز، أمير منطقة الباحة، فتح ملف تحقيق لحالة الطفل المكفوف، الذي أُصيب بحروق شديدة برجلَيْه؛ وذلك لمعرفة المتسبب في ذلك، وسبب رفض والده تلقيه العلاج بمستشفى الملك فهد بالباحة؛ ما تسبب في تدهور حالته الصحية والنفسية“.

2021-03-2-113

تابعنا على منصة غوغل الإخبارية

تابعنا على منصة غوغل الإخبارية

حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك
App Store Google Play