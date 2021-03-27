فشل محاولة جديدة لتعويم السفينة الجانحة بقناة السويس وحديث عن "السيناريو الأخير"

كشف مصدر في هيئة قناة السويس عن فشل محاولة جديدة لتعويم السفينة الجانحة بقناة السويس، مساء يوم السبت.

وأوضح، في تصريحات خاصة لـ“إرم نيوز“، أن ظروف المد وتيار المياه في القناة كانت مهيأة لتنفيذ عملية تعويم، لكن لم ينتج عنها جديد.

ولفت المصدر إلى توجه لبدء تنفيذ السيناريو الأخير، المتمثل بتخفيف حمولة السفينة الجانحة، مشيرًا إلى أن هذا الأمر سيحتاج إلى وقت أكبر؛ نظرًا لأنه ستكون هناك حاجة لمشاركة عدة دول.

وأكد المصدر أنه حتى لو تم اللجوء للسيناريو الأخير، ستستمر محاولات التعويم عندما تكون الظروف مواتية لتنفيذ المناورة.

إلا أن رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع أعرب عن أمله ألا تكون هناك حاجة للجوء لسيناريو تفريغ حمولة السفينة.

وبين ربيع في مؤتمر صحافي عقده في وقت سابق يوم السبت، أن القناة تتكبد خسائر يومية تصل إلى 14 مليون دولار جراء الحادث.

وتسببت حادثة جنوح السفينة العملاقة في قناة السويس بتعطل حركة التجارة العالمية.

ولجأت مجموعة شحن الحاويات ”سي.إم.أيه سي.جيه.إم“ إلى تحويل مسار بعض السفن لتدور حول رأس الرجاء الصالح؛ بسبب تعليق حركة المرور في قناة السويس، في حين ذهبت دول مثل سوريا إلى ترشيد استهلاك الوقود لحين عودة حركة الملاحة في قناة السويس إلى طبيعتها.