وزير النقل المصري يكشف عن المتسبب بحادثة تصادم القطارين في سوهاج (فيديو)

كشف وزير النقل المصري الفريق كامل الوزير، يوم السبت، عن المتسبب بحادثة تصادم القطارين في محافظة سوهاج، الذي راح ضحيته عشرات القتلى والمصابين.

وقال وزير النقل في تصريحات تلفزيونية: ”أقدم اعتذاري وأسفي لأهالي ضحايا حادث قطاري سوهاج، وإحنا من الشعب ده، ويا رب كلها تبقى أفراح بعد كده، ولا يكون هناك كوارث ولا حوادث“.

وتابع أن ”هناك قطارا توقف بسبب تفعيل فرامل الطوارئ، لأن حد شد بلف الهواء (الجزرة)، ومش عايزين نقول مين، النقطة دي النيابة العامة اللي هتظهرها“.

وواصل أنه ”أثناء توقف القطار للوقوف على سبب العطل، وسائقه لم تكن له علاقة، لكن القطار اللي كان جاي من الخلف تم تحذير سائقه بأكثر من وسيلة للتوقف، لكنه لم يستجب، ليه بقى؟.. ده النيابة هتقوله“.

وأكمل أن ”التحذير تم بكل وسائل التحذير الميكانيكية والإلكترونية والكهربائية، وسائق القطار القادم من الخلف مخطئ ألف في المئة“، متابعا: ”عمل كده ليه؟.. ده اللي هيقوله النائب العام“.

وأوضح أن ”القطار المتوقف كان راكب فيه عدد كبير، والعربات الثلاث في المؤخرة تأثرت بشدة، وكل مخطئ هياخد حسابه ”.