مصر: ارتفاع ضحايا عقار جسر السويس لـ 18 قتيلا و25 مصابا

ارتفع عدد ضحايا عقار جسر السويس في مصر إلى 18 قتيلا، بعدما تمكنت قوات الحماية المدنية في القاهرة، اليوم السبت، من انتشال عدد من الجثث القابعة أسفل أنقاض العقار المنهار.

وقالت قوات الحماية المدنية، في بيان، إنها تمكنت بالتعاون مع جهاز الإنقاذ المركزي من انتشال 18 جثة و 25 مصابا حتى الآن، في انهيار عقار جسر السويس بالقاهرة، وتم نقل العديد من المصابين إلى مستشفى السلام لتلقي العلاج.

وأضافت أنه تم إخراج 18 آخرين من مصابي عقار السلام المنهار من المستشفى بعد تلقيهم العلاج اللازم، مشيرة إلى استقرار حالة المصابين الستة الباقين، واستمرار تلقيهم العلاج في المستشفى.

وكانت غرفة العمليات قد تلقت بلاغًا في الساعة الثالثة فجر السبت بانهيار عقار مكون من 10 طوابق متكررة بشارع الثلاجة تقسيم عمر بن الخطاب، بجوار محطة مترو عمر بن الخطاب، حي السلام 1، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إلى موقع الحادث لإجراء عمليات إنقاذ القاطنين في العقار.