وفاة مذيعة إيرانية داخل شقتها في "ظروف غامضة"

أعلنت وكالة أنباء ”فارس نيوز“ المُقربة من الحرس الثوري الإيراني، مساء اليوم السبت، العثور على الصحافية والمذيعة السابقة في هيئة الإذاعة والتلفزيون الحكومي آزاده نامداري جثة هامدة، وسط ظروف غامضة.

ونقلت الوكالة عن مصادر مطلعة قولها إنه ”عثر على جثة الصحافية آزاده نامداري في منطقة سعادات آباد غرب العاصمة طهران“، مشيرة إلى أنه ”لم ترد تفاصيل عن سبب وفاتها“.

من ناحيتها، قالت وكالة أنباء ”مهر“ شبه الرسمية إن ”وفاة الصحافية نامداري في منطقة سعادات آباد بطهران قضية مشبوهة“، مشيرة إلى أنه ”لم يتعرف أي مسؤول على أسباب وفاة الصحافية، ولا تتوفر معلومات أخرى حول كيفية وفاتها“.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن امرأة اتصلت بمنظمة الطوارئ زعمت أنها والدة الصحافية نامداري، مبينة أنها فتحت بالقوة شقة ابنتها ووجدت جثتها هامدة.

ونشرت وسائل إعلام إيرانية آخر مقطع فيديو ظهرت فيه الصحافية نامداري، البالغة من العمر 36 عامًا، وهي من أهالي مدينة كرمنشاه غرب إيران، مع ابنتها قبل نحو أسبوع.

آخرین ویدئویی که آزاده نامداری به همراه دخترش یک هفته پیش منتشر کرد . pic.twitter.com/KAmQQunvaF — پايگاه خبری انتخاب (@Entekhab_News) March 27, 2021

وسعادات آباد هي من الأحياء الراقية في العاصمة طهران، ويسكنها كبار المسؤولين الإيرانيين، كما يقع فيها قصر سعادات آباد الرئاسي، الذي يستقبل فيه الرئيس حسن روحاني وفودا أجنبية.

وفي 25 يوليو/تموز لعام 2017، أظهر مقطع فيديو الصحافية نامداري وهي تشرب الخمر بدون حجاب أثناء إجازتها في سويسرا، الأمر الذي أثار رد فعل عنيف على وسائل التواصل الاجتماعي؛ لأنها كانت من دعاة ”الشادور الأسود“ في إيران.

وتزوجت الصحافية الراحلة من الصحفي الإيراني فرزاد حسني في 27 يونيو/حزيران 2013.

وفي 12 تشرين الأول/أكتوبر 2014 جرى الإعلان عن طلاقها، وبعد ذلك تزوجت من سجاد عبادي، نجل رحيم عبادي رئيس منظمة الشباب في حكومة الرئيس الأسبق الإصلاحي محمد خاتمي.