الكشف عن تفاصيل جديدة داخل "مبنى جسر السويس" المنهار ( فيديو)

كشف مصدر أمني مسؤول بمديرية أمن القاهرة، عن إخلاء وإغلاق مصنع الملابس المتواجد أسفل عقار جسر السويس المنهار، بالشمع الأحمر، بتاريخ 7 آذار/مارس الجاري.

ونقل موقع ”بوابة أخبار اليوم“ عن المصدر قوله، إنه تم ”تحرير المحضر ضد صاحب المصنع لإدارته مصنعا بدون ترخيص وتحويل البدروم لجراج بتاريخ تحرير المحضر، وتم إخلاء البدروم من جميع محتويات المصنع وتشميعه“.

شهود عيان في محيط حادث انهيار العقار، أكدوا أن الهزة الأرضية الكبيرة التي شعر بها سكان المنطقة كان سببها انفجار وقع في مصنع أسفل العقار ما أسفر عن انهيار العقار المكون من 10 طوابق.

وقال الشهود، إن المصنع يعمل على مدار الساعة، ويتواجد به نحو 40 عاملًا فضلًا عن قاطني العقار المنهار.

وكانت غرفة العمليات قد تلقت بلاغًا في الساعة الثالثة فجر اليوم السبت بانهيار عقار مكون من 10 طوابق متكررة بشارع الثلاجة تقسيم عمر بن الخطاب، بجوار محطة مترو عمر بن الخطاب، حي السلام 1، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إلى موقع الحادث لإجراء عمليات إنقاذ القاطنين بالعقار.

وتفقد محافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال موقع الحادث، برفقته قوات الحماية المدنية والإسعاف والقيادات الأمنية وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، لمتابعة عمليات إنقاذ القاطنين وضحايا العقار.

وقرر المحافظ تشكيل لجنة هندسية لفحص العقارات المجاورة للعقار المنهار، وبيان مدى تأثرها من الانهيار مع رفع المخلفات الناتجة عن الحادث فور انتهاء النيابة العامة من المعاينة.