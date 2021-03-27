الثلوج تقتل سوريتين وطفليهما أثناء محاولة تهريبهم من لبنان

تُوفيت امرأتان سوريتان وطفلاهما بعد أن طمرتهم الثلوج في قرية جبلية في لبنان أثناء محاولة تهريبهم إلى سوريا، يوم الجمعة.

وأفادت وسائل إعلام لبنانية أن قوى الأمن عثرت على السيدتين وابنيهما متوفين وقد طمرتهم الثلوج في قرية ”عيناتا“ الجنوبية بعد أن فقدهم سائق لبناني كان يحاول تهريبهم إلى سوريا عبر الجبال.

وقال موقع ”لبنان 24“ الإخباري، يوم السبت، إن إحدى السيدتين كانت حاملًا وقررت العودة إلى مدينة ”الرقة“ شمال سوريا مع ابنها لتلقي العلاج بعد ثبوت عوارض تشير إلى أن حملها غير أمن، وكانت ترافقها امرأة سورية أخرى مع ابنها.

ونقل الموقع عن مصدر أمني أن التحقيقات الأولية تفيد بأن السيدتين قرَّرتا مغادرة لبنان إلى سوريا بشكل غير شرعي بسبب عدم وجود أي أوراق ثبوتية لديهما، ما دفعهما للاستعانة بأحد المهربين الذين ينشطون في تهريب البشر عبر الحدود من وإلى سوريا.

وأشار المصدر إلى أن المهرب أوصل السيدتين من نقطة إلى نقطة، وكان عليهما المرور عبر الحدود من نقطة التهريب بنفسيهما، حيث يلاقيهما أحد شركائه على الضفة الأخرى.

وأضاف أنه بعد مرور ساعات على فقدان السيدتين وابنيهما وتأخرهم عن موعدهم، أبلغ المهرّب القوى الأمنية عبر أحد الأشخاص، عن فقدان 4 أشخاص في هذه المنطقة ما دفع القوى الأمنية، والجيش، والدفاع المدني، إلى البحث عنهم ثم العثور عليهم متوفين، مضيفًا أن القوى الأمنية تعمل على ملاحقة المهرب لتوقيفه.

ويعيش أكثر من مليون لاجئ سوري في لبنان هربًا من الحرب الأهلية التي اندلعت أوائل العام 2011، ولا يحمل الكثير منهم أية أوراق ثبوتية.