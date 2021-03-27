مقتل شخصين وإصابة آخرين في إطلاق نار بولاية فيرجينيا الأمريكية

قالت الشرطة في فيرجينيا بيتش (أكبر مدن ولاية فيرجينيا على الساحل الشرقي) إن شخصين لقيا مصرعهما وأصيب ثمانية على الأقل بإطلاق نار على طول ساحل المدينة.

وقال رئيس شرطة فيرجينيا بيتش، بول نيوديجيت، للصحفيين، إن إطلاق النار الأول اندلع في ساعة متأخرة من ليلة الجمعة وأصاب قرابة ثمانية أشخاص، مضيفا أن أعيرة نارية أطلقت في مكان قريب، واصطدم ضابط بشخص قبل أن يطلق عليه النار ويرديه قتيلا.

كما أصيب شخص آخر في إطلاق نار غير ذي صلة، وأعلن عن وفاته بالقرب من مكان الحادث.

وصدمت سيارة ضابطًا أثناء التحقيق، ونقل إلى المستشفى بإصابات لا تهدد حياته.

ووفق ما نقلت وكالة أسوشيتد برس، يوجد عدة أشخاص رهن الاحتجاز لدى الشرطة لكن احتمال تورطهم في إطلاق النار ما زال قيد التحقيق.