تفاجأ بوجودها.. سكين تعلق داخل صدر فلبيني لمدة عام (صور)

في واقعة غريبة، اكتشف فلبيني عن طريق الصدفة وجود سكين داخل صدره ظلت لمدة عام كامل.

وكان ”كينت ريان“ (36 عامًا)، قد تعرض لحادثة طعن، في يناير العام الماضي، أثناء توجهه إلى منزله في مدينة كيداباوان.

وفي حين خضع كينت آنذاك إلى جراحة، إلا أن الأطباء حينها تركوا النصل في صدر كينت، ليكتشف وجوده بالصدفة بعد 14 شهرًا.

ووفق صحيفة ”مترو“ البريطانية، خضع كينت مؤخرًا لأشعة سينية ليكتشف بالصدفة أن السكين التي يبلغ طولها 10 سم، عالقة في صدره طوال هذه الفترة وعلى بعد بسيط للغاية من رئتيه.

ورغم الخطأ الطبي المروع الذي كان يمكن أن يهدد حياة كينت، إذ إنه نجا بأعجوبة من ثقب السكين لرئته، إلا أنه لا يرغب بمقاضاة المستشفى وقال:“كل ما أريده هو أن يستخرجوا السكين حتى أتمكن من بدء العمل في وظيفتي الجديدة“.

وأعرب كينت عن غضبه الشديد مما حدث، إذ قال إن الواقعة تجعله حاليًا غير قادر على بدء وظيفته الجديدة كعامل في منجم حتى يتمكن من التخلص من السكين، كما قال بشأن الاكتشاف الغريب:“كنت أشعر بألم في صدري، ولطالما تساءلت عن سببه، ولم أتخيل أن هناك سكينًا في صدري“.

وأضاف:“لم يكن الألم شديدًا لدرجة الذهاب إلى طبيب، حتى إنني انتظرت لأتحسن قبل الخضوع للفحص“.

وحتى الآن، لا ينوي كينت اتخاذ أي إجراء قانوني ضد المستشفى المسؤول عن الواقعة، ولكنه سيطالب أطباء المستشفى، الشهر المقبل، باستخراج السكين، والتكفل بالأمر لأنه يعجز عن دفع تكاليف الجراحة.