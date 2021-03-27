كارثة جديدة في مصر.. قتلى وجرحى إثر انهيار عقار من 10 طوابق (فيديو وصور)

انهار عقار سكني مكون من 10 طوابق، صباح اليوم السبت، في منطقة جسر السويس بالعاصمة المصرية القاهرة، أسفر عن مقتل 7 أشخاص، وجرح 24، في حصيلة أولية.

وتلقت غرفة عمليات الحماية المدنية في القاهرة، إشارة من النجدة بانهيار عقار سكني مأهول بالسكان، بشارع عمر بن الخطاب، في منطقة جسر السويس.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية، وقوات الدفاع المدني، إلى مكان وقوع الحادث، وفرضت قوات الشرطة طوقا أمنيًا حول العقار لاستخراج العالقين أسفل الأنقاض، حيث تم نقل 24 مصابًا، وتم تسجيل 7 حالات وفاة .

https://www.facebook.com/eremnewsme/posts/5225561120851776

وبحسب مصادر أمنية، فإن العقار مكون من بدروم، و طابق أرضي، و 9 طوابق متكررة، وتم الدفع بـ40 سيارة إسعاف إلى موقع الحادث الذي شهد وجود العشرات الذين هرعوا للمساعدة.

ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار عقار جسر السويس في #القاهرة إلى 7 وفيات و32 مصابا #إرم_نيوز pic.twitter.com/9eyuyTBYBC — إرم نيوز (@EremNews) March 27, 2021

وتداول الأهالي فيديو للعقار بعد سقوطه وسط استغاثات لاستدعاء سيارات الإسعاف لاستخراج الأشخاص الذين علقوا أسفل الأنقاض.

وزعم نشطاء قيام أحد القاطنين في الدور الأول للعقار، بعمل تغييرات شملت إزالة عمودين أساسيين في البناء ما تسبب بانهيار العقار، لكن لم يصدر حتى الآن أي تصريح رسمي حول أسباب انهيار العقار، يؤكد أو ينفي تلك المزاعم.

ويثير الوقت الذي حدثت فيه الكارثة، مخاوف من ارتفاع عدد القتلى والمصابين، إذ يكون فيه جميع القاطنين في العقار داخل شققهم السكنية.

وتأتي الحادثة بعد أقل من 24 ساعة على حادثة اصطدام قطارين في سوهاج بصعيد مصر والتي تسببت بمقتل وجرح العشرات، وحادثة جنوح سفينة بقناة السويس، ما زالت الجهود قائمة لتعويمها لاستئناف الملاحة في القناة التي أدى إغلاقها لارتفاع عالمي في أسعار الطاقة ومختلف السلع.