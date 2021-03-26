فيديو مروع متداول في الأردن.. تعرض شاب للدهس المتعمد 3 مرات

تداول نشطاء أردنيون الجمعة، مقطع فيديو يوثق حادث دهس متعمد أقدم فيه الجاني على دهس شاب لأكثر من مرة في منطقة بيادر وادي السير غرب العاصمة عمان، بسبب مشادة كلامية بين الطرفين.

المقطع الذي تم تسريبه والذي وثقته كاميرات المراقبة، يوضح أن الحادثة وقعت ليل الخميس الماضي، حيث يظهر في الفيدو شاب عشريني في منتصف الشارع بينما كانت مجموعة من الشبان بالقرب من موقع الحادثة، ليأتي الجاني بسيارته مسرعا نحو الشاب الذي صدمته السيارة ووقع أرضا.

وعند محاولة الشاب النهوض بعد تلقيه الصدمة الأولى، باغتته السيارة بضربة أخرى أقوى رمته أرضا بالقرب من الرصيف، ليعود الجاني مرة أخرى ليدهسه بعنف وهو جالس على الرصيف.

وبحسب مواقع محلية، فإن الشاب تم إسعافه على الفور إلى أحد المستشفيات، لكنه سرعان ما فارق الحياة.

وفتحت الجهات المعنية تحقيقا بالحادث المتعمد، بعد القبض على الجاني بحسب ما يظهر المقطع المصور، من قبل الشبان الذين كانوا متواجدين بمسرح الجريمة.

وطالب نشطاء بتوجيه تهمة القتل العمد للجاني، إذ أقدم على دهس الشاب بشكل متتال، ما يدل على وجود النية المبيتة للقتل.

ويثير الوقت الذي حدثت به الجريمة الجدل، إذ يظهر عدم التقيد بالحظر الشامل الذي تفرضه السلطات مساء كل يوم خميس من الساعة السابعة ولغاية صباح يوم السبت، ما أدى لتساؤل النشطاء عن غياب الأمن لمنع مثل هذه التجمعات المخالفة لقانون الدفاع.