منوعات

مصرع 11 مصابًا بكورونا إثر حريق دا...
تاريخ النشر: 26 مارس 2021 17:37 GMT
تاريخ التحديث: 26 مارس 2021 19:48 GMT

مصرع 11 مصابًا بكورونا إثر حريق داخل مسستشفى في الهند (فيديو)

لقي 11 مصابًا بفيروس كورونا المستجد، اليوم الجمعة، مصرعهم، وأُصيب 70 آخرون، إثر حريق اندلع داخل مستشفى مخصص لمرضى (كوفيد 19)، في مدينة مومباي الهندية. وبحسب

+A -A
المصدر: فريق التحرير

لقي 11 مصابًا بفيروس كورونا المستجد، اليوم الجمعة، مصرعهم، وأُصيب 70 آخرون، إثر حريق اندلع داخل مستشفى مخصص لمرضى (كوفيد 19)، في مدينة مومباي الهندية.

وبحسب صحيفة ”هيندوستان تايمز“ المحلية، فقد اندلع الحريق في الطابق الأول من ”دريمز مول“ قبل منتصف الليل بقليل، وأثر أيضًا على المستشفى الواقع في الطابق العلوي من المبنى.

بدوره، قال المستشفى في بيان:“وصل الدخان إلى المستشفى الواقع في الطابق العلوي. وأطلقت جميع أجهزة إنذار الحريق، وبالتالي تم إجلاء باقي المرضى بسبب الدخان إلى منطقة الحماية من الحريق“.

تابعنا على منصة غوغل الإخبارية

تابعنا على منصة غوغل الإخبارية

حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك
App Store Google Play