مصرع 11 مصابًا بكورونا إثر حريق داخل مسستشفى في الهند (فيديو)

لقي 11 مصابًا بفيروس كورونا المستجد، اليوم الجمعة، مصرعهم، وأُصيب 70 آخرون، إثر حريق اندلع داخل مستشفى مخصص لمرضى (كوفيد 19)، في مدينة مومباي الهندية.

وبحسب صحيفة ”هيندوستان تايمز“ المحلية، فقد اندلع الحريق في الطابق الأول من ”دريمز مول“ قبل منتصف الليل بقليل، وأثر أيضًا على المستشفى الواقع في الطابق العلوي من المبنى.

بدوره، قال المستشفى في بيان:“وصل الدخان إلى المستشفى الواقع في الطابق العلوي. وأطلقت جميع أجهزة إنذار الحريق، وبالتالي تم إجلاء باقي المرضى بسبب الدخان إلى منطقة الحماية من الحريق“.

Dreamz Mall Bhandup still burning 10 patients on ventilator died at the Covid centre Sunrise Hospital had caught huge fire early morning today, so entire LBS marg starting from Sonapur Junction towards Gandhi Nagar is closed for vehicles as of now. Reason for fire not known yet. pic.twitter.com/lcaV5iM7KS

— sunitajadhav (@sunmor2901) March 26, 2021