عشرات القتلى والجرحى إثر تصادم قطارين بسوهاج جنوب مصر (صور وفيديو)

أسفر اصطدام قطاري ركاب بمحافظة سوهاج جنوب مصر، اليوم الجمعة، عن سقوط عشرات الضحايا إثر انقلاب مجموعة من العربات وخروجها عن القضبان.

وفي حصيلة أولية أعلنت وزارة الصحة عن مقتل 32 وإصابة 165 شخصا.

وأظهرت صور ومقاطع فيدو بثها مواطنون على مواقع التواصل الاجتماعي تدمير بعض العربات وجثامين الضحايا على جانبي السكة الحديدية.

الصحة المصرية: وفاة 32 شخصا وإصابة 66 آخرين في حصيلة أولية إثر تصادم قطارين بـ #سوهاج جنوب #مصر #إرم_نيوز #قطار_سوهاج pic.twitter.com/DjDCnIA3oN — إرم نيوز (@EremNews) March 26, 2021

وذكر معلقون أن الحادث وقع بين قطاري ”2011 مكيف“ وقطار 157 مميز بعد خروجه من محطة سوهاج في طريقه إلى العاصمة القاهرة.

وكان متحدث باسم وزارة الصحة المصرية قال لقناة إكسترا نيوز المحلية إن عشرات الأشخاص أصيبوا في حادث تصادم القطارين.

وأوضح المتحدث خالد مجاهد أنه فور وقوع الحادث تم الدفع بـ 36 سيارة إسعاف مجهزة نقلت عشرات المصابين إلى مستشفيات الإخلاء وهي سوهاج العام، وسوهاج التعليمي، وطهطا، والمراغة.

وأشار مجاهد إلي أن وزيرة الصحة والسكان شكلت غرفة أزمات وطوارئ بسوهاج لمتابعة تداعيات الحادث، وتقديم أي إمدادات ومستلزمات طبية، فضلا عن توفير فرق طبية من كافة التخصصات الطبية لتقديم سبل الدعم اللازم للمصابين.