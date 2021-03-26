الكويت.. اصطدام مروع بدورية مرورية وإصابة شرطي (فيديو)

نشرت وزارة الداخلية في دولة الكويت، مقطعا يوثق حادثا مروريا مروعا وقع، أمس الخميس، على طريق الأحمدي باتجاه النويصيب، وأسفر عن إصابة شرطي مرور وقائد مركبة ”هاف لوري“.

وأظهر مقطع الفيديو دورية شرطة مرور وهي متوقفة خلف مركبة ”هاف لوري“ في حارة الأمان لتأمين المركبة المتعطلة، وفي ذات الوقت اقتحمت مركبة رباعية بسرعة عالية، كان يقودها مواطن، حارة الأمان، في محاولة للتخلص من الازدحام؛ ما أدى إلى اصطدامه بقوة بالدورية والمركبة المتعطلة، حيث سقط قائد الـ“هاف لوري“ على الأرض من فعل الاصطدام، ولحقت به إصابات، إضافة إلى إصابة شرطي المرور.

فيديو| اصطدام مركبة بدورية متوقفة للتغطية على سيارة معطلة pic.twitter.com/aSZ2WOHnM5 — أمن ومحاكم mediacourt (@mediacourt) March 25, 2021

وتم نقل المصابين للعلاج، فيما لم يتم الكشف عن حالة قائد المركبة الرباعية.