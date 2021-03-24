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السعودية.. حريق ضخم بمستودع للإطارا...
تاريخ النشر: 24 مارس 2021 16:42 GMT
تاريخ التحديث: 24 مارس 2021 18:05 GMT

السعودية.. حريق ضخم بمستودع للإطارات في الدمام (فيديو وصور)

اندلع مساء اليوم الأربعاء حريق ضخم نشب بمستودع يحوي مخلفات ونفايات تحوي إطارات في مدينة الدمام شرق السعودية. &nbsp; 🎥#فيديو| #عكاظ ترصد تصاعد الأدخنة بعد نشوب

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المصدر: فريق التحرير

اندلع مساء اليوم الأربعاء حريق ضخم نشب بمستودع يحوي مخلفات ونفايات تحوي إطارات في مدينة الدمام شرق السعودية.

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وقالت المديرية العامة للدفاع المدني السعودي عبر حسابها على ”تويتر“، إن فرق الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية تعاملت مع الحريق وأخمدته بعد السيطرة عليه وفتحت الجهات المعنية تحقيقا لكشف ملابسات الحادث.

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وأوضحت المديرية أن الحريق نشب في مخلفات ونفايات تحوي إطارات، بأحد الأحياء، مؤكدةً أنه لم يتم تسجيل أي إصابات.

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