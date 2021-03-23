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مقتل طفلة على يد والدها يفجر غضبا و...
تاريخ النشر: 23 مارس 2021 20:19 GMT
تاريخ التحديث: 23 مارس 2021 20:45 GMT

مقتل طفلة على يد والدها يفجر غضبا واسعا في السودان (صورة)

أثار مقتل طفلة تُدعى سماح، وتبلغ من العمر 13 عامًا، بالرصاص، يوم الجمعة الماضي، في مدينة أم درمان غضبا واسعًا على وسائل التواصل الاجتماعي. واتهم ناشطون والد

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المصدر: الخرطوم - إرم نيوز

أثار مقتل طفلة تُدعى سماح، وتبلغ من العمر 13 عامًا، بالرصاص، يوم الجمعة الماضي، في مدينة أم درمان غضبا واسعًا على وسائل التواصل الاجتماعي.

واتهم ناشطون والد سماح، بإطلاق 3 رصاصات ودهسها بعربة بسبب خروجها من المنزل دون إذنه، لكن أقرباء الطفلة أكدوا أن أسرتها أبلغتهم أن والدها أثناء تنظيف مسدسه انطلقت رصاصة طائشة أصابت سماح.

وقال ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، ضمن هاشتاق ”#أبوي_ قتلني“، إن سماح قتلت على يد والدها بسبب خلاف على الدراسة في مدرسة خاصة انتقلت اليها زميلاتها، وأن والدها حسم الخلاف لصالحه بمنعها من المدرسة والبقاء في المنزل.

وأشاروا إلى أن سماح خرجت من منزلها رغم منع والدها، وذلك لتمنح زميلاتها كتب مدرسية، لكن بعد أن عرف والدها بخروجها من المنزل دهسها بسيارته وأطلق عليها رصاصات أمام والدتها.

وأفاد أحد أقرباء الطفلة سماح بأن الشرطة ألقت، يوم الثلاثاء، القبض على والد الطفلة سماح للتحقيق معه حول الحادثة، كما وجه مدير شرطة العاصمة الخرطوم عيسى آدم، بفتح تحقيق عاجل بشأن قضية مقتل التلميذة سماح.

وتم دفن القتيلة دون تشريح بناء على طلب أسرتها ونشرت رفيقاتها حديثاً بمواقع التواصل الاجتماعي شككن فيه حول وفاة رفيقتهن ووجهت الشرطة بالبدء في التحقيق معهن جميعاً قبل تعديل مادة الاتهام.

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