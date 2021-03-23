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25 قتيلا وجريحا في حادث سير مروع جن...
تاريخ النشر: 23 مارس 2021 20:02 GMT
تاريخ التحديث: 23 مارس 2021 20:45 GMT

25 قتيلا وجريحا في حادث سير مروع جنوب إيران

قتل 14 شخصا وأصيب 11 آخرون في حادث سير مروع وقع على الطريق الرابط بين مدينة زاهدان وخاش في محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرق إيران. وقال المتحدث باسم منظمة

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المصدر: إرم نيوز

قتل 14 شخصا وأصيب 11 آخرون في حادث سير مروع وقع على الطريق الرابط بين مدينة زاهدان وخاش في محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرق إيران.

وقال المتحدث باسم منظمة الطوارئ الإيرانية، مجتبى خالدي اليوم الثلاثاء، إن ”حادث سير وقع في الطريق الرابط بين مدينة زاهدان وخاش في محافظة سيستان وبلوشستان إثر تصادم ثلاث سيارات“.

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وأوضح خالدي في حديث للصحافة الإيرانية أن ”الحادث أدى إلى مصرع 14 شخصاً منهم 8 أطفال وإصابة 11 آخرين بجروح إثر اصطدام السيارات الثلاث“.

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وتتزايد حوادث السير في إيران مع بدء العام الجديد (عطلة عيد النوروز) حيث يبدأ الإيرانيون بالسفر بين المدن الشمالية والجنوبية رغم الدعوات التي تطلقها وزارة الصحة بضرورة عدم السفر بسبب تفشي فيروس كورونا المتحور.

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وفي سياق متصل، قال قائد شرطة المرور في إيران، الجنرال كمال هاديان فر، لوكالة أنباء الطلبة الإيرانية ”إيسنا“، الثلاثاء، ”نشهد زيادة بنسبة 52% في حركة المرور على الطرق في عيد النوروز هذا العام قياساً بالعام الماضي“، مضيفاً: ”يتم تسجيل 32 حالة وفاة يومية بشكل متوسط في عطلة عيد النوروز“.

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وأوضح الجنرال هاديان فر أن ”نسبة الحوادث ارتفعت هذا العام 40% مقارنة بعطلة عيد النوروز العام الماضي“.

وتعد إيران واحدة من أكثر الأماكن في العالم من حيث حوادث السيارات، وتقدّر السلطات أن حوادث السير التي تشهدها البلاد تكلفها 3 مليارات دولار سنويًا.

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