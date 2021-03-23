لاعب كمال أجسام إيطالي يقتل والديه خنقا ويلقي بجثتيهما في النهر

أقدم لاعب كمال أجسام على التخلص من والديه، بخنقهما حتى الموت وإلقاء جثتيهما في النهر، بعد أن طلبا منه اصطحاب الكلب في نزهة خارج المنزل، وفق ما نشرت صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية.

وحسب الصحيفة، فإن اللاعب بينو نيومير البالغ من العمر 30 عامًا، اعترف بجريمة قتل والديه بيتر نيومير ولورا بيرسيلي بمنزلهما بمدينة بولزانو، شمال إيطاليا بخنقهما والتخلص من جثتيهما في النهر.

وتعود بداية الأحداث إلى نشوب مشاجرة بين بينو ووالديه، بعد أن أيقظه والده من النوم وطالبه بالنهوض لاصطحاب الكلب في نزهة فرفض، فنعته والده بـ“الفاشل“.

وقال بينو في اعترافاته، إنه بعد نشوب المشاجرة بينه وبين والده، ذهب لغرفته مرة أخرى حتى لا يستمع لتوبيخاته المستمرة له، لكن والده استمر في توبيخه، واتهمه بأنه لا يؤدي دوره في الأعمال المنزلية، لذلك قرر بينو اللحاق به وخنقه باستخدام حبل تسلق، وبالفعل لفّ الحبل على عنق والده وسقطا أرضًا، وضغط على رقبته حتى فاضت روحه.

وبعد أن فارق والده الحياة وصلت والدته للمنزل فقام بالتخلص منها بالطريقة نفسها، وتابع بينو أنه قتل والدته سريعًا دون حتى أن يودعها، أو ينطق بكلمة واحدة، وبعدها ألقى بجثتيهما من أعلى الجسر في نهر أديجي.

بعد اعتراف المتهم بقتله والديه، تم إيداعه سجن مدينة بولزانو، ووُجهت إليه تهمتي القتل وإخفاء الجثتين، ومازالت التحقيقات مستمرة.

وذكرت تقارير الشرطة، أنه تم العثور على جثة الأم، وكان يظهر عليها علامات الخنق، لكن مازال البحث جاريًا عن جثة الأب، حيث عثرت الشرطة -فقط- على آثار دمائه على الجسر.