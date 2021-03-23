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رحلة 7 مستكشفين عُمانيين تنتهي نهاي...
تاريخ النشر: 23 مارس 2021 9:29 GMT
تاريخ التحديث: 23 مارس 2021 10:10 GMT

رحلة 7 مستكشفين عُمانيين تنتهي نهاية مأساوية

انتهت رحلة 7 مستكشفين عمانيين - وهم فريق ظفار للمغامرات - نهاية مأساوية، بعد مصرع نائب رئيس الفريق ومدرب الغطس أمين الحريزي خلال قيامهم باستكشاف أحد الكهوف في

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المصدر: إرم نيوز

انتهت رحلة 7 مستكشفين عمانيين – وهم فريق ظفار للمغامرات – نهاية مأساوية، بعد مصرع نائب رئيس الفريق ومدرب الغطس أمين الحريزي خلال قيامهم باستكشاف أحد الكهوف في المحافظة.

وكان الحريزي قد قال في مقابلة متلفزة إنهم ”سيقومون باستكشاف شلال كهف نكبت بمنطقة شعث في ولاية رخيوت، لإبراز جمالية محافظة ظفار والكهف الذي يعتبر الأول من نوعه في المحافظة“، وذلك قبل أن ترد أنباء عن فقدان الفريق.

وتم تشكيل فرق بحث بعد فقدان الفريق لتحديد مكانه ومصيره، قبل أن يتبين وفاة أحد أفراده، أمين الحريزي، بسبب استنشاقه الغازات السامة في الكهف.

ولاحقا، أعلن الدفاع المدني والإسعاف عبر حسابه في موقع التواصل ”تويتر“ أنه بعد ”البلاغ عن فقدان فرد أثناء قيام مجموعة من الأشخاص بنشاط استكشافي بأحد الكهوف في منطقة شعث، تمكنت الفرق من الوصول إليه، ونقله للمستشفى مفارقا الحياة“.

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وبعد إعلان وفاة الحريزي صعد هاشتاغ #أمين_الحريزي في موقع التواصل ”تويتر“، حيث تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الخبر.

وعلق الجيولوجي محمد الكندي على الواقعة: ”توفي اليوم الأخ العزيز أمين الحريزي.. رحمه الله وغفر له. كان يقوم ضمن فريق ظفار للمغامرات بتوثيق أحد أروع الكهوف المكتشفة حديثا. زرنا بمعيتهم الكهف قبل أسبوع. مجموعة من خيرة شباب عمان. كانوا يقومون بجهود فردية لإضافة رائعة أخرى إلى روائع عمان الجيولوجية، ولكن سبقته المنية“.

وأكد سعيد البرعمي: ”#فريق_ظفار_للمغامرات وغيرهم من الفرق الاستكشافية في السلطنة، أظهروا لنا وللعالم جمال عُمان في سنوات قليلة، أكثر مما أظهره الإعلام التقليدي في ٥٠ سنة. قدموا الجهد والمال وحتى الأرواح لنتفكّر ونتأمل في خلق الله عزّ وجلّ وعظم قدرته. رحم الله #أمين_الحريزي ونسأل الله السلامة للجميع“.

وكشف أحد الحسابات تفاصيل الحادث، حيث أوضح أن ”أمين الحريزي توفي في كهف نكبت، بسبب استنشاق الغازات السامة بعد قطع الفريق مسافة كيلومتر تحت الأرض، فيما لم يتعرض بقية أفراد المجموعة لأي إصابات“.

وتابع أن ”هناك نفقا يمر منه الماء إلى الداخل على امتداد الكهف، وأثناء سير الفريق فيه، قرر أمين الحريزي الدخول إلى غرفة أخرى في الكهف من خلال تلك القناة المائية، لكن الغرفة كانت مليئة بالأبخرة السامة، وحاول زملاؤه سحبه وإنقاذه، لكنه كان قد فارق الحياة“.

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