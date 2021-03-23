رحلة 7 مستكشفين عُمانيين تنتهي نهاية مأساوية

انتهت رحلة 7 مستكشفين عمانيين – وهم فريق ظفار للمغامرات – نهاية مأساوية، بعد مصرع نائب رئيس الفريق ومدرب الغطس أمين الحريزي خلال قيامهم باستكشاف أحد الكهوف في المحافظة.

وكان الحريزي قد قال في مقابلة متلفزة إنهم ”سيقومون باستكشاف شلال كهف نكبت بمنطقة شعث في ولاية رخيوت، لإبراز جمالية محافظة ظفار والكهف الذي يعتبر الأول من نوعه في المحافظة“، وذلك قبل أن ترد أنباء عن فقدان الفريق.

جبل ساجر مغاراته خطيرة ..وهم كان لهم الفضل في اكتشاف كهف من الداخل كان الجميع يخاف الدخول اليه الله يرحمه و يغفر الله و يجزيه خير هو ومن معه كانوا يريدون خدمة وطنهم و اظهار جماله.. وهذا ما قال المتوفي الله يرحمه امين الحريزي pic.twitter.com/WSzHYKkm9G — منى سالم جعبوب𐩣𐩬𐩱|𐩴𐩲𐩨𐩥𐩨 (@muna_oman2012) March 22, 2021

وتم تشكيل فرق بحث بعد فقدان الفريق لتحديد مكانه ومصيره، قبل أن يتبين وفاة أحد أفراده، أمين الحريزي، بسبب استنشاقه الغازات السامة في الكهف.

ولاحقا، أعلن الدفاع المدني والإسعاف عبر حسابه في موقع التواصل ”تويتر“ أنه بعد ”البلاغ عن فقدان فرد أثناء قيام مجموعة من الأشخاص بنشاط استكشافي بأحد الكهوف في منطقة شعث، تمكنت الفرق من الوصول إليه، ونقله للمستشفى مفارقا الحياة“.

وبعد إعلان وفاة الحريزي صعد هاشتاغ #أمين_الحريزي في موقع التواصل ”تويتر“، حيث تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الخبر.

وعلق الجيولوجي محمد الكندي على الواقعة: ”توفي اليوم الأخ العزيز أمين الحريزي.. رحمه الله وغفر له. كان يقوم ضمن فريق ظفار للمغامرات بتوثيق أحد أروع الكهوف المكتشفة حديثا. زرنا بمعيتهم الكهف قبل أسبوع. مجموعة من خيرة شباب عمان. كانوا يقومون بجهود فردية لإضافة رائعة أخرى إلى روائع عمان الجيولوجية، ولكن سبقته المنية“.

توفي اليوم الأخ العزيز أمين الحريزي.. رحمه الله وغفر له كان يقوم ضمن فريق ظفار للمغامرات بتوثيق أحد أروع الكهوف المكتشفة حديثا. زرنا بمعيتهم الكهف قبل أسبوع، مجموعة من خيرة شباب عمان. كانوا يقومون بجهود فردية لإضافة رائعة أخرى إلى روائع عمان الجيولوجية، ولكن سبقته المنية. pic.twitter.com/9O65Qc04Jm — محمد بن هلال الكندي (@MohDtheGeologis) March 21, 2021

وأكد سعيد البرعمي: ”#فريق_ظفار_للمغامرات وغيرهم من الفرق الاستكشافية في السلطنة، أظهروا لنا وللعالم جمال عُمان في سنوات قليلة، أكثر مما أظهره الإعلام التقليدي في ٥٠ سنة. قدموا الجهد والمال وحتى الأرواح لنتفكّر ونتأمل في خلق الله عزّ وجلّ وعظم قدرته. رحم الله #أمين_الحريزي ونسأل الله السلامة للجميع“.

#فريق_ظفار_للمغامرات وغيرهم من الفرق الاستكشافية في السلطنة،

أظهروا لنا وللعالم جمال عُمان في سنوات قليلة، أكثر مما أظهره الإعلام التقليدي في ٥٠ سنة. قدموا الجهد والمال وحتى الأرواح لنتفكّر ونتأمل في خلق الله عزّ وجلّ وعظم قدرته.

رحم الله #أمين_الحريزي ونسأل الله السلامة للجميع — سعيد البرعمي (@AlBarami) March 21, 2021

وكشف أحد الحسابات تفاصيل الحادث، حيث أوضح أن ”أمين الحريزي توفي في كهف نكبت، بسبب استنشاق الغازات السامة بعد قطع الفريق مسافة كيلومتر تحت الأرض، فيما لم يتعرض بقية أفراد المجموعة لأي إصابات“.

فيه نفق يمر منه الماء إلي الداخل في امتداد الكهف فقرر المرحوم أن يدخل إلى الغرفه الأخرى من خلال تلك القناه المائية الا انه لما خرج إلى الاتجاه الآخر كانت تلك الغرفه ملئيه بالابخره السامه فتوفى نتيجه ذالك.

سحبوه زملاءه وحاولوا إنقاذه ولكنه كان مفارق للحياه. — ● (@sun3334) March 21, 2021

وتابع أن ”هناك نفقا يمر منه الماء إلى الداخل على امتداد الكهف، وأثناء سير الفريق فيه، قرر أمين الحريزي الدخول إلى غرفة أخرى في الكهف من خلال تلك القناة المائية، لكن الغرفة كانت مليئة بالأبخرة السامة، وحاول زملاؤه سحبه وإنقاذه، لكنه كان قد فارق الحياة“.