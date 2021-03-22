السعودية.. 3 وفيات في حادث سير مروع بالباحة

أفادت مصادر إعلامية في السعودية، مساء يوم الاثنين، بوقوع حادث مروري مروع، أودى بحياة وافد دهسا، وسيدتين من عائلة واحدة.

وبحسب موقع ”عاجل“ السعودي، فإن الجهات الأمنية وكوادر الإسعاف تعاملت مع حادث مروري مروع في منطقة نخال في الباحة، نتج عنه ثلاث وفيات.

ووفق الموقع، فإن المركبة التي تسببت بالحادث كان يقودها شاب وبرفقته والدته واثنتان من شقيقاته، وقام بدهس مقيم توفي على الفور إثر الحادث.

وذكر بأن السيارة انقلبت عقب حادث الدهس مما أدى إلى وفاة والدة الشاب وإحدى شقيقاته، وأصيب السائق وشقيقته الأخرى بإصابة وصفت بـ“الخطيرة“.