المغرب.. مروج مخدرات يلقى حتفه في محاولة للفرار من قسم الشرطة‎

لقي شخص في الـ 67 مصرعه وهو يقفز من الطابق الثاني لقسم الشرطة بمدينة ”تطوان“ شمال المغرب، محاولا الفرار من التحقيق الجاري معه بتهمة ترويج الأقراص الطبية المخدرة.

الحادثة وقعت مساء يوم الأحد، وذكر بلاغ أصدرته اليوم المديرية العامة للأمن في المغرب أن“ المعطيات الأولية تشير إلى قيام المشتبه فيه بمحاولة القفز من الطابق الثاني بولاية الأمن، حيث يجري إخضاعه لبحث قضائي من أجل تورطه في قضية تتعلق بحجز 7372 قرصا طبيا مخدرا بمدينة ”مرتيل“، الجمعة المنصرم.“

وأضاف البلاغ أنه تم ”ضبطه بعين المكان ونقله إلى المستشفى المحلي، حيث وافته المنية فور وصوله إلى قسم المستعجلات“.

وأضاف ذات المصدر أن الجثة نقلت إلى مستودع الأموات لتخضع للتشريح الطبي، مع فتح تحقيق حول الواقعة.