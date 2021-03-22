مصر.. إلقاء القبض على "متحرش قطار الصعيد"

ألقت الشرطة المصرية، اليوم الإثنين، القبض على شخص ظهر في مقطع فيديو وهو يقوم ببعض الحركات المنافية للآداب العامة، بأحد قطارات الصعيد أمام بعض الفتيات، وتم حذف الفيديو من منصات التواصل الاجتماعي لمخالفته الذوق العام.

وشوهد الشخص، وهو يمارس فعلا فاضحا، وينظر إلى الفتاة التي تجلس أمامه، والتي صورته بـ“الموبايل“ الخاص بها، ثم غادرت إلى عربة أخرى.

وتمكنت التحقيقات من تحديد هوية الشخص، واتضح أنه عامل بإحدى الجامعات المصرية، ويقيم في محافظة قنا.

وعقب تقنين الإجراءات، تم القبض عليه، وبمواجهته أمام جهات التحقيق عن واقعة التحرش في قطار الصعيد، اعترف بارتكابه الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

وشهدت مصر في الأيام الأخيرة، عدة وقائع تحرش هزت الرأي العام، بدأت بمتحرش بطفلة المعادي، وبعدها متحرش المترو، وأخيرا متحرش القطار.