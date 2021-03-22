سامي العنزي.. مسعف سعودي يتحول إلى بطل بتصرف عفوي (فيديو)

تحول مسعف سعودي -يدعى سامي العنزي- إلى بطل في أعين كثير من النشطاء والمدونين في المملكة، بعد أن تدخل لإنقاذ حياة سائق سيارة إثر حادث مروري.

وتم تداول مقطع فيدو يُظهر تدخل سامي العنزي لإنقاذ السائق، على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي في الممكلة، مع سيل من الإشادات بتعامله مع الموقف.

وقالت حسابات إخبارية ومدونون على منصات التواصل الاجتماعي: إن تعامل المسعف مع الموقف كان ”بشكل عفوي“، إذ تصادف وقوع الحادث مع وجوده في المكان، خارج نطاق العمل.

واعتبر مدونون أن سامي العنزي يستحق التكريم على الفعل الذي قام به، والذي أسهم في إنقاذ حياة السائق، من خلال تقديم الإسعافات الأولية له، قبل وصول سيارة الإسعاف للمكان.

ووصف الأمير السعودي سطام بن خالد آل سعود، في تغريدة على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي تويتر تصرف سامي العنزي بـ“البطولي الذي يستحق الإشادة والتكريم“.

وقال الأمير في التغريدة التي أرفقها بمقطع فيديو يوثق الواقعة: ”عمل بطولي وسرعة بديهة للبطل سامي العنزي الذي أسهم في إنقاذ مواطن تعرض لحادث مروري بحفر الباطن، يستحق على هذا العمل الشكر والتكريم والتقدير“.

عمل بطولي وسرعة بديهة للبطل#سامي_العنزي الذي ساهم في انقاذ مواطن تعرض لحادث مروري بـ #حفر_الباطن , يستحق على هذا العمل الشكر والتكريم والتقدير💚🇸🇦💚

ٰ pic.twitter.com/vn5LejzL69 — سطام بن خالد آل سعود (@sattam_al_saud) March 21, 2021

وقال حساب قناة أبو حسن على موقع تويتر: ”في حفر الباطن وقع حادث أثناء وجود سامي العنزي الذي يعمل مسعفا في الهلال الأحمر، وتمكن بحمد الله من إيقاف نزيف المصاب الذي احتجز بمركبته. شكرا لجميل صنيعك“.

في #حفر_الباطن

وقع حادث اثناء تواجد المسعف سامي العنزي الذي يعمل مسعفاً في الهلال الاحمر وتمكن بحمد الله من ايقاف نزيف المصاب الذي احتجز بمركبته. شكراً لجميل صنيعك 🌹 pic.twitter.com/21Bvf6ELy3 — قناة ابـو حسن (@Mbm20007) March 21, 2021

بدوره علق الناشط خالد بن عبد العزيز العيد على الواقعة عبر حسابه في تويتر قائلا: ”بارك الله فيك زميلي المسعف سامي العنزي.. عمل إنساني بكل معنى الكلمة والأكثر نبلا وسموا.. وشفى الله المصاب.. سفراء الحياة أنتم فخرنا“.