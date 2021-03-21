شابان يعتديان على بائعة متجولة في الغردقة المصرية (فيديو)

كشفت الأجهزة الأمنية في مصر، ملابسات اعتداء شابين على بائعة متجولة في مدينة الغردقة على البحر الأحمر، بعد أن جرى تصوير الحادثة ونشرها على مواقع التواصل.

وتمكنت أجهزة الأمن، عقب تقنين الإجراءات من تحديد وضبط الشخصين اللذين اعتديا على الفتاة (لأحدهما معلومات جنائية)، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة.

ولفتت في بيان لها، إلى أن المتهمين أقرا بقيامهما بالتعدي على المذكورة بسبب حدوث مشادة بينهم عند شرائهما بعض المنتجات التي تقوم ببيعها.

ونوهت بأنه أمكن أيضًا تحديد الفتاة المعتدى عليها ”بائعة متجولة“، وجارٍ استدعاؤها وسؤالها.

وأثار مقطع فيديو متداول يُظهر التعدي على فتاة تبيع البالونات في مدينة الغردقة الساحلية في مصر، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، حالة كبيرة من الجدل والغضب، وسط مطالبات بضرورة ضبط مرتكب الواقعة من قِبل الأجهزة الأمنية.

ويُظهر الفيديو مبادرة شابين إلى مضايقة إحدى البائعات في منطقة الكورنيش الذي يقع في قلب مدينة الغردقة، ثم تطور الأمر للاعتداء عليها بالضرب، وهى تحاول الدفاع عن نفسها وتستنجد بالمارة.

وتدخل عدد من الموجودين في المكان لإنقاذ الفتاة، وتمكنت إحدى السيدات من تصوير الواقعة، وهى تردد: ”صورتك“، ليرد عليها شاب بالسباب هي ومن معها.

وجرى تداول الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وسط مطالبات بضرورة ضبط الشاب الذي يظهر في الفيديو، حيث أشار البعض إلى أنه كان يُحاول التحرش بالفتاة لكنها صدته، ما دفعه للاعتداء عليها.