مصرع طفلتين اختناقا بالغاز داخل منزلهما في مصر

لقيت طفلتان مصرعهما، اليوم الأحد، إثر إصابتهما بالاختناق نتيجة تسرب غاز داخل مسكنهما بالعاصمة المصرية القاهرة.

وفي التفاصيل، تلقت الأجهزة الأمنية في مصر، بلاغا يُفيد بمصرع طفلتين في مدينة شبرا الخيمة بالقليوبية إثر إصابتهما باختناق نتيجة تسرب غاز داخل مسكنهما.

وانتقل على الفور رجال الأمن إلى مكان البلاغ، وتبين مصرع ”منى. ا“، 8 سنوات، وشقيقتها ”ميرال. ا“، 6 سنوات، إثر إصابتهما باختناق داخل مسكنهما بعد تسرب الغاز بدائرة قسم شبرا الخيمة، وتم إخطار مدير أمن القليوبية.

وجرى نقل الجثتين لمستشفى ناصر العام تحت تصرف النيابة العامة، والتي صرحت بالدفن، وجار استكمال التحقيقات؛ للوقوف على ملابسات الحادث.