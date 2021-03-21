شاب سعودي يدفع حياته ثمنا لإنقاذ والد صديقه من الغرق (صور)

دفع الشاب السعودي علي البطاشي البالغ من العمر 30 عاما حياته ثمنا لإنقاذ والد صديقه السبعيني من الغرق في تجمع مياه بمنطقة زراعية بمركز أحد بني زيد شرق محافظة القنفذة السعودية.

وفي التفاصيل، حاول الشاب علي وصديقه إنقاذ والد الأخير من الغرق، لينجو الصديق ووالده، فيما جرفت المياه الشاب علي، ومات غرقا، بحسب صحيفة ”سبق“ الإلكترونية السعودية.

وبدأت القصة عندما استجاب الشاب علي عمر البطاشي، يوم الجمعة، لاستغاثة صديقه لإنقاذ والده المحتجز في إحدى الأراضي الزراعية بوادي قنونا بمركز أحد بني زيد شرق محافظة القنفذة.

حدث ذلك، بعد أن كان والد صديق علي يحاول فتح أحد العقوم الترابية التي تحيط بأرضه الزراعية، التي امتلأت بالمياه نتيجة فتح سد وادي قنونا.

وبعد انهيار العقم الترابي بالأرض الزراعية سقط الرجل السبعيني، وبقي ساعات على شجرة بانتظار نجدة ابنه وصديق له.

وعلى الفور، وعندما علم الشاب علي باستغاثة والد صديقه، دفع بنفسه لإنقاذه، فسقط في حفرة عميقة من المياه، وتوفي غرقا، فيما بقي الشاب ووالده معلقَيْن بالشجر حتى وصول الدفاع المدني، وتم إنقاذهما.