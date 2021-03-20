مصرع 3 طهاة مصريين استنشقوا بخار الماء أثناء النوم

لقي 3 مصريين يعملون بمهنة الطهي حتفهم إثر استنشاقهم بخار الماء أثناء نومهم داخل مقر عملهم ما أدى إلى اختناقهم ووفاتهم على الفور بمحافظة الشرقية شمال العاصمة القاهرة.

وقالت وزارة الداخلية في بيان، اليوم السبت، إنها تلقت بلاغًا من مستشفى أبو حماد المركزي، باستقبال ”م. م. ع“ 52 عامًا ربة منزل، و“ال. م. ال“ 45 عامًا عامل، و“و. م. م“ 37 عامًا عامل، مقيمين جميعًا في قرية الجندية بدائرة مركز شرطة ديرب نجم، ومصابين باختناق، ونقلوا إلى مستشفى أبو حماد المركزي، وتوفوا أثناء محاولة إسعافهم.

وأضافت الوزارة:“بالفحص تبين أن المتوفين يعملون في مهنة الطهي، وأثناء قيامهم بتجهيز طعام بمناسبة افتتاح مسجد بقرية ميت ردين التابعة لمركز أبو حماد، غلبهم النعاس فناموا متناسين وجود مياه على موقد الغاز، ما أدى الى اختناقهم نتيجة زيادة نسبة بخار الماء داخل الغرفة المغلقة أثناء النوم“.

وحُرّر محضر بالواقعة، وتم نقل الجثث إلى مستشفى الزقازيق العام، وبالعرض على النيابة العامة قررت التصريح بدفنها عقب الانتهاء من الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة، وكلفت المباحث بسرعة عمل التحريات حول الواقعة.