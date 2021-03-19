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الرياض.. لص يعتدي على امرأة ويسقطها...
تاريخ النشر: 19 مارس 2021 20:17 GMT
تاريخ التحديث: 19 مارس 2021 21:25 GMT

الرياض.. لص يعتدي على امرأة ويسقطها أرضا أثناء سرقة حقيبتها (فيديو)

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل إعلام محلية سعودية، يوم الجمعة، مقطع فيديو وثقته كاميرا مراقبة للحظة تعرض امرأة للاعتداء والسرقة في أحد شوارع حي

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المصدر: فريق التحرير

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل إعلام محلية سعودية، يوم الجمعة، مقطع فيديو وثقته كاميرا مراقبة للحظة تعرض امرأة للاعتداء والسرقة في أحد شوارع حي الجرادية في العاصمة الرياض.

وأظهر المقطع اللص وهو يحاول التحدث مع المرأة، التي كانت تسير وخلفها طفلتها، وبعد ذلك اقترب منها لسرقتها، لتركض بعيدا عنه بعدما شكّت في نواياه.


وبعدما حاولت المرأة الهروب لاحقها، وقام بالاعتداء عليها وسحب حقيبتها من يدها ودفعها بقوة، لترتطم في سور منزل وتسقط على الأرض فاقدة الوعي.

وطالب ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي السلطات المختصة بسرعة الوصول إلى الجاني، وإيقاع أشد العقوبات بحقه.

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