إيران..اندلاع حريق كبير جنوب شرق طهران

اندلع حريق كبير جنوب شرق العاصمة الإيرانية طهران، يوم الجمعة، ما تسبب بحالة من الخوف والهلع لدى سكان المناطق المجاورة للحريق، وفق تقارير محلية.

وذكر موقع صحيفة ”عصر إيران“ الإلكترونية، أن الحريق الواسع النطاق جنوب شرق طهران خلق دخانا كثيفا في تلك المنطقة، مبينا أن ”فريق الإنقاذ يحاول السيطرة عليه“.

وأفاد المتحدث باسم دائرة الإطفاء والسلامة في بلدية طهران، جلال ملكي، أن ”الحريق الشديد في جنوب شرق طهران وقع في مرآب للسيارات“، موضحا أن ”شدة الحريق كانت لدرجة أن ألسنة اللهب، خاصة الدخان المنبعث منها، يمكن رؤيتها على بُعد عدة كيلومترات“.

وقال ملكي لوكالة أنباء الطلبة ”إيسنا“: إن ”الحريق وقع قرابة الساعة 17:30 من مساء اليوم، وتم الإبلاغ عن حادثة الحريق في منطقة طريق خاوران جنوب شرق طهران، وقد أرسلت منظمة الإطفاء والسلامة خمسة صهاريج من المياه والمعدات اللازمة إلى موقع الحادث“.

وأوضح أن ”المرآب الذي وقع فيه الحريق تبلغ مساحته حوالي 2000 متر مربع، وقد تناثرت فيه النفايات القابلة للاشتعال وعدة أسطوانات غاز للمركبات التي تعمل بالغاز“.

وأشار إلى أن ”الحجم الكبير للمواد القابلة للاشتعال جعل عملية إطفاء الحرائق صعبة، ويكافح رجال الإطفاء للسيطرة عليه“.

وبحسب ملكي، فإن ”الحادث لم يسفر عن وقوع أي إصابات حتى الآن، وسيتم التحقيق في السبب والإعلان عنه بعد إخماد الحريق بالكامل“.