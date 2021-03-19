"جبروت امرأة".. مصرية تتواطأ مع عشيقها لقتل زوجها ثم تنتقم منه

شهدت محافظة الجيزة المصرية جريمة بشعة، حيث تواطأ رجل مع امرأة بحيث يقتل كل منهما زوجه حتى يتسنى لهما الزواج.

وفي التفاصيل، فإن المرأة أقدمت على قتل زوجها بالفعل، لكن العشيق أخلّ بالاتفاق ”الإجرامي“ ورفض قتل زوجته، وهو ما أثار غضب المرأة التي انتقمت من عشيقها عبر قتل زوجته.

وكانت الأجهزة الأمنية في مصر قد تلقت بلاغًا يُفيد بالعثور على جثة امرأة خادمة (38 سنة)، خلف السور الجانبي بالطريق الدائري بالقاهرة، وتوصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة صديقتها (31 سنة) المقيمة بدائرة قسم الطالبية بالجيزة.

وعقب تقنين الإجراءات تم توقيف المرأة الجانية التي اعترفت بارتباطها بعلاقة بزوج المجني عليها، واتفقا على التخلص من زوجيهما من أجل أن يتزوجا.

وفـي سبيل تحقيق ذلك قام زوج المجني عليها بإحضار ”أقراص لحفظ الغلال“، وهي مادة سامة، وسلمها للجانية التي قامت بدسها لزوجها (57 سنة) في مشروب أدى إلى وفاته، واتخذت إجراءات الوفاة بصورة طبيعية.

وعقب ذلك طالبت المرأة الجانية عشيقها بتنفيذ اتفاقهما، ونظرا لمماطلته لها، عقدت العزم على الانتقام منه بقتل زوجته، فاستدرجتها لشقتها بزعم تنظيفها، وما أن وصلت باغتتها بالضرب باستخدام ”حجر“ أعدته مسبقا، حتى فارقت الحياة.

ووضعت المجني عليها بحقيبة سفر كبيرة، واستعانت بسيارة تاكسي في نقلها لمكان يصعب العثور عليها، وتركت الجثة بالمكان وانصرفت.

وبعد التحقيقات وإحضار زوج المجني عليها اعترف بالجريمة، وبقصة الاتفاق مع المرأة القاتلة.