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بعد 3 أيام من الزفاف.. مصرع عروسين...
تاريخ النشر: 19 مارس 2021 12:38 GMT
تاريخ التحديث: 19 مارس 2021 13:50 GMT

بعد 3 أيام من الزفاف.. مصرع عروسين مصريين داخل حوض الاستحمام

لقي عروسان مصريان مصرعهما اختناقا إثر تسرب الغاز داخل شقتهما، وذلك بعد 3 أيام من زواجهما، في قرية سندنهور التابعة لمحافظة القليوبية. وتلقت الأجهزة الأمنية،

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المصدر: حبيبة عبدالله - إرم نيوز

لقي عروسان مصريان مصرعهما اختناقا إثر تسرب الغاز داخل شقتهما، وذلك بعد 3 أيام من زواجهما، في قرية سندنهور التابعة لمحافظة القليوبية.

وتلقت الأجهزة الأمنية، اليوم الخميس، إخطارا بالعثور على جثة عروسين داخل شقتهما بعد أيام من دخولهما عش الزوجية.

وبانتقال جهات التحقيق تبين مصرع ”أحمد م.م“ 27 سنة مهندس، و ”مها. ع م“ 22 سنة، ربة منزل، أثناء الاستحمام، بسبب تسرب من سخان الغاز نتج عنه اختناقهما.

وتم نقل الجثتين إلى المستشفى تحت تصرف النيابة، وتحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وكثرت وقائع اختناق العرسان بالغاز، المعروف بـ“القاتل الصامت“ في مصر كونه عديم اللون والرائحة وينبعث من وحدات التدفئة المنزلية.

ويمنع هذا الغاز من نقل الأكسجين إلى الأنسجة والخلايا ويسبب الوفاة، وينصح الخبراء بتهوية الحمام أثناء الاستحمام.

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