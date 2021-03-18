مصحفان يسلمان من حريق شب داخل سيارة في الإمارات (فيديو)

وثق شاب يمني مقيم في إمارة عجمان بدولة الإمارات مقطع فيديو، يظهر سلامة مصحفين من حريق شب في مركبته، بينما كان متوقفا أمام مطعم في منطقة الروضة.

وكانت سيارة الشاب -الذي يدعى محمد الظاهري- علقت في الرمال وشب الحريق فيها أثناء محاولته إخراجها.

وذكر الشاب في الفيديو أن سيارته تعرضت لحريق التهمها، وبعد إطفائها من قبل الدفاع المدني بعد تلقيهم البلاغ، عثر على المصحفين، اللذين بقيا في معظمهما سليمين.

وقال الظاهري لصحيفة ”البيان“ المحلية، إنه ”أصيب بالذهول بعد تفحص سيارته من الحريق وعثوره على المصحفين بحالة سليمة“.

وأضاف أنه ”تذكر في بداية الحريق أن جوازي سفر زوجته وطفله موجودان داخل السيارة، فاستطاع إخراجهما قبل أن يلتهم الحريق سيارته، إلا أنه فوجئ لاحقا بالمصحفين، ونجاتهما من النار“.