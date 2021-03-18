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مصرع شخصين وامرأة بـ"حالة حرجة" بعد...
تاريخ النشر: 18 مارس 2021 10:54 GMT
تاريخ التحديث: 18 مارس 2021 11:55 GMT

مصرع شخصين وامرأة بـ"حالة حرجة" بعد سقوطهم في "برميل مخلل" بمصر

لقي شخصان في مصر مصرعهما، إثر سقوطهما في "برميل مخلل" بأحد المصانع في محافظة الدقهلية، فيما تصارع الضحية الثالثة وهي سيدة، الموت. ووفق موقع "بوابة الأهرام"، فإن

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المصدر: فريق التحرير

لقي شخصان في مصر مصرعهما، إثر سقوطهما في ”برميل مخلل“ بأحد المصانع في محافظة الدقهلية، فيما تصارع الضحية الثالثة وهي سيدة، الموت.

ووفق موقع ”بوابة الأهرام“، فإن بلاغا ورد إلى الأجهزة الأمنية يفيد بوصول رجل (40 عاما) جثة هامدة للمستشفى، فيما وصل شاب (24 عاما) بحالة حرجة إليه، ليتوفى لاحقا، ووصلت سيدة (40 عاما) للمستشفى وهي بحالة حرجة.

وإثر تحقيقات، تبين أن ضحايا الحادث يعملون في مصنع مخللات بقرية المندرة، وهو ملك والد أحد المتوفين، وأثناء عملهم في المصنع سقطوا في برميل ضخم وتم انتشالهم من البرميل، حيث توفي الأول أثناء إخراجه ثم لحق به الثاني.

وقال شهود عيان إن ”السيدة سقطت في البرميل وعند محاولة زميليها إنقاذها لم يتمكنا من ذلك وسقطا في البرميل أيضا“.

وتم التحفظ على صاحب المصنع إلى حين اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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