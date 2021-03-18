إيران.. سماع دوي انفجارات غرب طهران

سمع دوي عدة انفجارات صباح اليوم الخميس في منطقة ”صفا دشت“ التابعة لمدينة ”ملارد“ غرب العاصمة الإيرانية طهران، وفقا لما نشرته وكالة أنباء ”ركنا“ الإيرانية.

وأوضحت الوكالة أن ”المعلومات الأولية تشير إلى أن سماع دوي الانفجارات في الساعات الأولى من صباح الخميس في صفا دشت بمدينة ملارد مرتبط بانفجار في مستودع الدهان والمطاط المستخدم في هذه المدينة بمحافظة طهران، حيث أسفر عن إصابة أربعة أشخاص على الأقل بحروق“.

من جانبه، قال رئيس منظمة الطوارئ بمدينة ملارد، أبويي: ”وجد خبراء الطوارئ في مكان الحادث أن أصوات الانفجار التي سمعت تتعلق بمستودع الدهان المستخدم ومخلفات المطاط، حيث أصيب أربعة أشخاص بحروق“.

وأضاف أبويي: ”تم نقل المصابين في هذا الحادث الذين أصيبوا بحروق من المستوى الثاني إلى مستشفى شريعتي بمدينة ماهدشت التابعة لمحافظة البرز لتلقي العلاج“، لافتا إلى أنه ”بالإضافة إلى الأضرار التي لحقت بالمخزن، اشتعلت النيران في سيارة بالحادث“.