مقتل 11 شخصا في حادث سير شرقي العاصمة الموريتانية

لقي 11 شخصًا، مصرعهم في حادث سير وقع اليوم الأربعاء، شرقي العاصمة الموريتانية نواكشوط، بحسب ما أفادت الوكالة الموريتانية للأنباء (رسمية).

وأضافت الوكالة، أن ”الحادث ناتج عن الإفراط في السرعة، و وجود أحد السائقين في حالة إغفاء أثناء القيادة“.

وأفادت مصادر صحية، أن حصيلة الحادث قد تكون أكثر مما هو معلن بشكل رسمي، مؤكدة أن عدد الضحايا ارتفع إلى 13 قتيلا، وخمسة جرحى حالتهم وصفت بالخطيرة.

وأشارت المصادر، إلى أن من بين القتلى 8 رجال وطفل رضيع، بالإضافة إلى أربع نساء، من أصل 18 شخصًا هم عدد الركاب في السيارتين.

وقدم الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، عبر حسابه في تويتر، التعازي لأسر الضحايا، داعيا الجميع إلى التزام قواعد السلامة الطرقية.

وتعتبر طريق ”الأمل“ التي وقع عليها الحادث، أطول طريق في موريتانيا ويبلغ طولها 1200 كيلومتر، وسجلت خلال السنوات الأخيرة الكثير من الحوادث، التي راح ضحيتها العشرات، ومعظم الحوادث التي تم تسجيلها كانت في مقاطع متهالكة من الطريق، خاصة تلك القريبة من العاصمة.