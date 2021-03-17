حريق ضخم يلتهم مخازن تجارية في بغداد (فيديو)

شب حريق كبير، اليوم الأربعاء، في مخازن تجارية بمنطقة الكرادة وسط العاصمة العراقية بغداد.

وقالت مديرية الدفاع المدني، إن ”حريقا هائلا اندلع في منطقة الكرادة داخل مخازن تجارية في مجمع (سيد مأمول التجاري)“.

وأضافت أن ”50 فرقة إطفاء وإنقاذ وإسعاف توجهت إلى موقع الحريق بإشراف مباشر من قبل مدير عام الدفاع المدني كاظم سلمان بوهان“.

وكشفت التحقيقات الأولية أن سبب الحريق هو تماس كهربائي دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

ولم تتضح على الفور، طبيعة الخسائر، وما إذا كانت هناك إصابات بشرية.

حريق هائل في مجمع سيد مأمول التجاري بالكراده#قناة_دجلة_الفضائية pic.twitter.com/GH6d3NLCaH — قناة دجلة الفضائية (@DijlahTv) March 17, 2021