حريق ضخم يلتهم مخازن تجارية في بغداد (فيديو)

شب حريق كبير، اليوم الأربعاء، في مخازن تجارية بمنطقة الكرادة وسط العاصمة العراقية بغداد.
وقالت مديرية الدفاع المدني، إن ”حريقا هائلا اندلع في منطقة الكرادة داخل مخازن تجارية في مجمع (سيد مأمول التجاري)“.
وأضافت أن ”50 فرقة إطفاء وإنقاذ وإسعاف توجهت إلى موقع الحريق بإشراف مباشر من قبل مدير عام الدفاع المدني كاظم سلمان بوهان“.
حريق ضخم يلتهم مخازن تجارية في منطقة #الكرادة وسط العاصمة العراقية #بغداد#إرم_نيوز #العراق pic.twitter.com/KmewdCrkPl
— إرم نيوز (@EremNews) March 17, 2021
وكشفت التحقيقات الأولية أن سبب الحريق هو تماس كهربائي دون إعطاء مزيد من التفاصيل.
ولم تتضح على الفور، طبيعة الخسائر، وما إذا كانت هناك إصابات بشرية.
حريق هائل في مجمع سيد مأمول التجاري بالكراده#قناة_دجلة_الفضائية pic.twitter.com/GH6d3NLCaH
— قناة دجلة الفضائية (@DijlahTv) March 17, 2021
حريق يلتهم مجمعاً تجارياً في منطقة "الكرادة وسط #بغداد.
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— وكالة أنباء العراق الدولية – واعد (@wa3ediq) March 17, 2021