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حريق ضخم يلتهم مخازن تجارية في بغدا...
تاريخ النشر: 17 مارس 2021 8:48 GMT
تاريخ التحديث: 17 مارس 2021 10:05 GMT

حريق ضخم يلتهم مخازن تجارية في بغداد (فيديو)

شب حريق كبير، اليوم الأربعاء، في مخازن تجارية بمنطقة الكرادة وسط العاصمة العراقية بغداد. وقالت مديرية الدفاع المدني، إن "حريقا هائلا اندلع في منطقة الكرادة داخل

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المصدر: بغداد – إرم نيوز

شب حريق كبير، اليوم الأربعاء، في مخازن تجارية بمنطقة الكرادة وسط العاصمة العراقية بغداد.

وقالت مديرية الدفاع المدني، إن ”حريقا هائلا اندلع في منطقة الكرادة داخل مخازن تجارية في مجمع (سيد مأمول التجاري)“.

وأضافت أن ”50 فرقة إطفاء وإنقاذ وإسعاف توجهت إلى موقع الحريق بإشراف مباشر من قبل مدير عام الدفاع المدني كاظم سلمان بوهان“.

وكشفت التحقيقات الأولية أن سبب الحريق هو تماس كهربائي دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

ولم تتضح على الفور، طبيعة الخسائر، وما إذا كانت هناك إصابات بشرية.

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