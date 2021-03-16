غضب في الكويت بسبب "إرغام" طالبات جامعيات على نزع العباءات للتفتيش

تفاعل مدير جامعة الكويت بالإنابة الدكتور فايز الظفيري مع قضية أثارها نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، تحدثت عن إرغام طالبات في كلية الهندسة والبترول على نزع العباءات قبل دخول القاعة للتفتيش.

وتداول عدد من النشطاء أنباءً منقولة عن طالبة بكلية الهندسة زعمت ”إرغامها من قبل إحدى المدرسات في الكلية على نزع العباءة أو فتحها للتفتيش قبل دخول القاعة، وذلك ضمن شروط دخول اختبار (الأون لاين) المنعقد في الكلية“.

تم التواصل مع مدير الجامعة أ.د.فايز الظفيري، وعمادة كلية الهندسة والبترول، وتم تشكيل لجنة لتقصي الحقائق، مؤكدين لنا أنه سيتم اتخاذ اللازم في حال ثبُت ما تم ذكره عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن ما تعرضت له مجموعة من الطالبات في أحد المقررات بكلية الهندسة.#جامعة_الكويت#NUKSKU — اتحاد طلبة جامعة الكويت (@NUKSku) March 16, 2021

وقال الدكتور الظفيري في تصريحات نقلتها صحيفة ”الأنباء“ المحلية،“إنه طلب من عميد الكلية التحقق مما أثاره النشطاء على مواقع التواصل، والتأكد من حقيقته وملابساته“، مؤكدًا أنه في حال تم إثبات هذا الأمر فإنه ستتم إحالة من تسبب بهذا الأمر إلى التحقيق.

وأكدت الصحيفة أنها تواصلت مع عميد كلية الهندسة والبترول الدكتور أسامة العمير للاستفسار عن حقيقة الأمر، إلا أنه“رفض التعليق على الموضوع لكونه غير مخول بالتعليق عليه“.

أجيال أطلق طلبة كلية الهندسة في #جامعة_الكويت هاشتاق #فصخوا_عباياتنا مطالبين بضرورة التحقيق بمسألة تفتيش إحدى الطالبات، ومطالبتها بخلع عباءتها pic.twitter.com/Lkx02gyqKI — جريدة أجيال الإلكترونية 🇰🇼 (@ajialq8) March 16, 2021

وتحت وسم #فصّخوا_عباياتنا، عبَّر عدد من النشطاء عن رفضهم لإرغام طالبات على نزع العباءة، واصفين ذلك بالانتهاك، وعدم الاحترام، والمساس بكرامة الطالبات.

يفترض حين يشك المراقب بطالب أن يتخذ إجراءً للتحقق دون التعسف، وإهانة الطالب.

أذكر مرة داخل قاعة اختبار لطالبات مسائي شكَّت رئيسة اللجنة بطالبة فأمرتها بخلع عباءتها أمام الجميع.. وللأسف خلعتها..! كان منظرًا مهينًا.. تمنيت لو اشتكت، لكن للأسف عدّى الأمر .. وغير ذلك كثير#فصخوا_عباياتنا — سارة الدريس (@saraaldrees) March 15, 2021

#فصخوا_عباياتنا

اليوم في أحد اختبارات كلية الهندسة طلبوا من الطالبات خلع العباءة للتفتيش وذلك من ضمن شروط الدخول لايحق لأي دكتور أن يمس كرامة أي طالب

بعض الدكاترة من كثرة ما يفكرون بالغش تجرّدوا من الأخلاق والقيم، خلاص ما في دين، ولا عادات، و لا تقاليد؟! pic.twitter.com/izYzpCF7w9 — محمد مجزع السويط (@M_ALFRG) March 16, 2021

وأشار النائب فايز الجمهور إلى تواصله مع وزير التربية بوقت سابق للاستفسار عن هذه القضية، مؤكدًا متابعة الوزير للموضوع والتحقق منه.